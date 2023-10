"¡Este es el fin!": asistente a festival en Israel revela cómo sobrevivió al ataque

-

Una sobreviviente del festival de música en Israel fue atacada por Hamas, Noa Kolash, compartió la historia de cómo sobrevivió.

La joven Noa Kolash contó al medio internacional Sky News cómo sobrevivió al ataque de la agrupación Hamás al ingresar en el festival "Supernova", donde ella y sus amigos disfrutaban de un fin de semana de música y diversión.

"Supe de personas que quedaron atrás en la fiesta, otras personas que corrieron como yo, pero que fueron asesinadas en el lugar, cerca de 10 minutos antes de que empezáramos a bailar todo era perfecto y yo estaba feliz, rodeada de las personas que amaba", dijo.

Acerca de cómo notó que la situación empezaba a tornarse violenta contó:

"Empecé a ver cosas en el cielo, creo que ese fue el momento en el que entendí 'tal vez este es el fin, tal vez vamos a morir aquí', porque se sintió como en si el próximo paso fuera que iban a dispararme y me asusté, no podía dejar de correr".

Noa se escondió entre los arbustos durante 8 horas. (Foto: Oficial)

"Alguien me dijo, 'no hay manera de corramos con ellos, sería correr hacia la muerte nos van a disparar a todos nosotros', esto me lleva de vuelta a cuando ingresamos al primer arbusto que vimos, estuvimos en este arbusto por 8 horas, en completo silencio, sin poder hablar, respirar o hacer algo, solo escuchábamos todo lo que ocurría a nuestro alrededor, escuchamos armas de fuego por todo el lugar y personas disparando, aún no sé cuántos amigos perdí", explicó.

El ataque

Miembros de la agrupación Hamás de Gaza ingresaron a Israel y atacaron varios puntos civiles, entre ellos el Festival Supernova, que se llevaba a cabo cerca de Re'im, en el sur del país, al menos 260 personas murieron en el lugar.

