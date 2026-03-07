Ataque armado deja un hombre herido en zona 1

La tarde de este sábado 7 de marzo se registró un ataque armado en la 20 calle de la zona 1 de la capital, según informaron los Bomberos Voluntarios.

Un ataque armado se registró la tarde de este sábado en la 20 calle de la zona 1 capitalina. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con el reporte de los socorristas, un hombre resultó herido por impacto de bala en la pierna derecha. Tras la alerta, elementos de los cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

El herido fue trasladado consciente al Hospital San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los paramédicos estabilizaron al herido en el sitio antes de trasladarlo a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado consciente para recibir atención médica.

Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre con una herida de bala en la pierna derecha. (Foto: Bomberos Voluntarios)