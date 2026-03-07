Recolector mata un perro chihuahua con una bolsa de basura en Petén (video)

-

En las imágenes se observa a un recolector de basura lanzar una bolsa que impacta al animal.

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación tras evidenciar la muerte de un perro Chihuahua en Poptún, Petén.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Vinicio Fuentes y muestran un incidente ocurrido cuando un camión recolector de basura llegó a una vivienda.

En el video se observa al perro salir una de las casas y comenzar a ladrar al momento en que llegan los recolectores. Mientras uno de los trabajadores se dispone a lanzar bolsas de basura al camión, se regresa y arroja una de ellas en dirección al animal.

Tras el impacto, el perro queda inconsciente en el suelo. En las imágenes también se aprecia cómo los trabajadores reaccionan al percatarse de lo sucedido y deciden retirarse del lugar.

"En Poptún, Petén, barrio Ixobel, recolector de basura mata a perrito Chihuahua. Le tira una bolsa de basura, le cae encima y lo mata", se lee la denuncia que aparece en la descripción del video.

QUIEN COMPARTE EL VIDEO DENUNCIA TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:



"En Poptún, Petén, Barrio Ixobel, recolector de basura mata a perrito Chihuahua. Le tira una bolsa de basura, le cae encima y lo mata".#indignacion #denuncia pic.twitter.com/xvzSqZC7aM — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) March 7, 2026

La grabación ha generado opiniones divididas en redes sociales sobre la conducta de los recolectores y el comportamiento del animal.

No obstante, el hecho ha provocado molestia e indignación entre usuarios y vecinos de la comunidad.