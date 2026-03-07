EE. UU.: Guatemalteco se declara culpable del tráfico de 20 mil personas

-

El guatemalteco admitió en Estados Unidos liderar la red que trasladó a miles de migrantes.

Un guatemalteco se declaró culpable el viernes 6 de marzo ante una corte de Estados Unidos por liderar una organización dedicada al traslado irregular de migrantes hacia ese país.

Se trata de Estuardo Domingo Renoj Matul, de 52 años, quien admitió haber encabezado una estructura que movilizó a aproximadamente 20 mil migrantes guatemaltecos entre 2019 y 2024.

El guatemalteco se declaró culpable de los cargos de los que se le acusa en un juicio efectuado este 6 de marzo. (Foto: Getty Images)

Según el proceso judicial, Renoj Matul,conocido con los alias "Turko", "El Jefe", "Patrón" y "El Gallo", coordinaba una red que cobraba entre 15 mil y 18 mil dólares por cada persona trasladada.

Las autoridades lo acusan de transportar y albergar migrantes indocumentados con fines económicos, además de enfrentar un cargo por toma de rehenes.

Durante la audiencia, fiscales estadounidenses indicaron que la organización operaba con apoyo de grupos en México, quienes recibían pagos para movilizar a los migrantes a través de ese país hasta la frontera con Estados Unidos.

Una vez en territorio estadounidense, la red contaba con conductores y operadores de casas donde los migrantes eran retenidos hasta completar el pago del traslado.

Una de estas viviendas, utilizadas como punto de retención, estaba ubicada en el bulevar James M. Wood, en el distrito de Westlake, en Los Ángeles.

Retención de migrantes

Las autoridades también lo señalan por retener migrantes como forma de presión para obtener el pago del viaje. En uno de los casos citados por la fiscalía, un migrante guatemalteco fue mantenido contra su voluntad durante más de dos meses mientras se exigía el pago a su familia.

Helmer Obispo Hernández es uno de los miembros de la organización que aón se encuentra profugo. (Foto: Departamento de Justicia de Los Ángeles)

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, "Renoj-Matul detuvo y amenazó con matar, herir y continuar deteniendo a la víctima para obligar a terceros a pagar tasas de contrabando a los secuestradores como condición explícita para su liberación".

Juicio

La audiencia de sentencia para Renoj Matul fue programada para el 2 de octubre. De confirmarse los cargos, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

En el mismo caso también está implicado el guatemalteco José Paxtor Oxlaj, de 45 años, señalado como conductor dentro de la organización.

El guatemalteco era el líder de una organización criminal que introdujo a unos 20 mil migrantes de manera ilegal a EE. UU. (Foto: Getty Images)

Su juicio está previsto para el 21 de abril, luego de que fuera vinculado a un accidente ocurrido en 2023 cuando transportaba migrantes, hecho que dejó siete personas fallecidas, entre ellas un niño de cinco años.

Asimismo, otro presunto integrante de la estructura, identificado como Helmer Obispo Hernández, de 42 años, enfrenta cargos federales, aunque actualmente permanece prófugo.

*Con información de CBS News