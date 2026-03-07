¡Golazo de Lamine! Barcelona refuerza su liderato en San Mamés

-

El líder sigue firme en la pelea por el título. El FC Barcelona se llevó este sábado una valiosa victoria por 1-0 en su visita a Athletic Club en el estadio San Mamés, en el duelo correspondiente a la jornada 27 de La Liga.

OTRAS NOTICIAS: La UEFA sanciona al Real Madrid tras el saludo nazi de un aficionado

Cuando el partido parecía encaminado a terminar sin goles, apareció la genialidad azulgrana. Al minuto 68, una conexión entre Pedri y Lamine Yamal terminó en un auténtico golazo del joven "10" culé, quien rompió el empate y desató la celebración del conjunto catalán en territorio vasco.

El tanto fue suficiente para que el equipo dirigido por Hansi Flick asegurara tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato, manteniéndose firme en el liderato y acercándose cada vez más al objetivo de conquistar nuevamente el título de liga.

Por su parte, el Real Madrid también sumó el viernes en la jornada tras imponerse al Celta de Vigo (1-2), alcanzando los 63 puntos; sin embargo, continúa por detrás del conjunto azulgrana en la tabla de posiciones.

+3!!!!!!! pic.twitter.com/481Cgr0gQ4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2026

Ahora el Barcelona cambiará rápidamente el enfoque hacia la competencia internacional, ya que el próximo martes disputará el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United, serie que se definirá el 18 de marzo en el Camp Nou.