Ataque armado dentro de bus extraurbano deja un fallecido y dos heridos en Escuintla

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Una persona murió y otras dos resultaron heridas y llevadas a un centro asistencial.

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Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante un ataque armado perpetrado dentro de un bus extraurbano que se desplazaba por el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, informaron los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, la emergencia fue atendida por elementos de la 60 Compañía, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de varias personas lesionadas por proyectil de arma de fuego dentro de la unidad de transporte.

Al llegar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas con heridas de arma de fuego.

Luego de ser estabilizadas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención especializada.

Las personas heridas fueron estabilizadas en el lugar previo a ser llevadas a un hospital. (Foto: CBV / Soy502)

Las víctimas fueron identificadas como Álvaro Díaz, de 51 años, y Mirza Sánchez, de 31 años, donde quedaron internadas.

Los cuerpos de socorro también informaron que dentro del bus extraurbano quedó el cuerpo de una persona quién murió debido a la gravedad de las heridas.

Las causas del ataque aún se desconocen y las autoridades de seguridad no han proporcionado detalles sobre el móvil del hecho ni sobre posibles responsables.

Mientras tanto, las investigaciones por parte de fiscales del Ministerio Público siguen para esclarecer lo ocurrido.