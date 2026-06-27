Identifican al joven que murió tras un ataque armado en Izabal

La identidad del hombre que fue víctima de este hecho fue revelada al igual que el momento en que perdió la vida en un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal.
EN CONTEXTO: VIDEO: momento en que hombre es atacado a tiros en Izabal
Como Marvin Eduardo Pérez, de 22 años, fue identificada la víctima que fue abatida a tiros en plena vía pública.
El ataque, que habría ocurrido tras un intento de asalto, ha causado indignación a los vecinos del lugar, pues el ataque fue perpetuado en pleno tránsito de la ruta que conduce hacia Santo Tomás de Castilla.
Cámaras de seguridad captaron el momento del crimen.
Según las imágenes, los agresores atravesaron los carriles de la ruta para sorprender a Marvin, quien entregó sus pertenencias luego de ser intimidado.
Las autoridades investigan el crimen para hallar a los responsables.