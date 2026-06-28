Ataque armado en la ruta Interamericana deja una mujer fallecida y otra herida

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Las víctimas se encontraban en un automóvil cuando fueron atacadas a balazos.

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Un ataque armado registrado en el kilómetro 55.5 de la ruta Interamericana dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida, informaron los Bomberos Voluntarios.

Luego de recibir el reporte de la emergencia, elementos de la 21 Compañía de Chimaltenango se movilizaron al lugar.

Al llegar técnicos en urgencias médicas localizaron a una mujer con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Una mujer murió dentro de un vehículo y otra resultó herida. (Foto: CBV / Soy502)

Luego de brindarle atención prehospitalaria, fue estabilizada y trasladada de inmediato a la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango.

Durante la atención de la emergencia, los socorristas también evaluaron a una segunda mujer.

Sin embargo, al verificar sus signos vitales confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego.

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Ante esta situación, los oficiales de Bomberos Voluntarios notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias de ley y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque y la identidad de las víctimas no ha sido revelada por las autoridades.

Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.