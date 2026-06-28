Ataque armado en el Barrio Moderno zona 2 deja una persona herida

Bomberos Voluntarios informaron de una persona herida con arma de fuego que fue trasladada al Hospital San Juan de Dios.
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En un ataque armado registrado en la zona 2 de la capital, Bomberos Voluntarios reportan una persona, no identificada, de sexo masculino, herida que fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.
Según el reporte bomberil, el hecho ocurrió en el Barrio Moderno de la zona 2, en donde los socorristas tras efectuarle un chequeo prehospitalario lo trasladaron a la emergencia del Hospital General, San Juan Dios.
La información proporcionada por los socorristas, dan cuenta que la persona atendida en el lugar por técnicos de urgencias médicas presentaba heridas de arma de fuego.