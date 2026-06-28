Policía captura a hombre que tenía una orden de aprehensión girada desde mayo

Por una orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión, Fredy "N" fue capturado por la Policía.
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A inmediaciones del Kilómetro 30.5 ruta Interamericana, jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la captura de Fredy "N", de 34 años.
Según las autoridades, la captura de Fredy "N" efectuada por la Comisaría 74 se dio luego de haberlo identificado y verificar que en la base de datos tenía una orden de aprehensión en su contra.
Dicha orden de aprehensión fue girada el 25 de mayo por un juzgado del departamento de Guatemala por el delito de extorsión.