Automovilista es confundido con taxista pirata y recibe multa

La Policía de Tránsito confunde a automovilista con un taxi pirata y lo multa, pese a tener su documentación en orden.

En redes sociales los guatemaltecos continúan denunciando sus inconformidades en cuanto a multas emitidas por agentes de la Policía Nacional de Tránsito (PMT).

Tal es el caso de Alexander López, quien dio a conocer este 16 de octubre que fue multado por la PMT, luego que lo confundieron con un taxi pirata.

A través de una publicación de Facebook, el afectado relató cómo sucedieron los hechos, mientras se dirigía a dejar a familiares a sus trabajos.

Esto ocurrió

El hecho se registró el pasado 11 de octubre, cuando el conductor se desplazaba por la cuchilla de El Trébol, zona 11 de ciudad capital.

Según López, había recibido una señal de alto y al detenerse le indicaron que tenía dos infracciones, por lo que inmediatamente entregó su documentación y revisó en los sitios web de multas de diferentes municipalidades para corroborar el dato.

Al percatarse que no tenía sanciones, bajó del automotor y expuso la situación. Pero la respuesta que recibió lo indignó, pues le indicaron que era un taxista pirata.

"Al estacionarme me dijeron que tenía dos multas, entrego mis documentos, me pongo a revisar en mi teléfono, en el sistema de multas de los sitios de las distintas municipalidades y no tengo ninguna, me bajo del vehículo y le digo a los oficiales de PMT que no tengo ninguna y me dicen es que usted es un taxi pirata", escribió en las redes sociales.

"En qué momento usted puede afirmar que soy un taxi pirata, ahora resulta que tener vehículo color blanco es sinónimo de taxi pirata, disculpe pero yo estoy llevando a mi hermana a su trabajo, ahora ni mi familia puedo llevar en el vehículo", agregó.

López resaltó que aparentemente el incidente ocurrió porque su carro es color blanco.

La sanción vial

Tras varios minutos de diálogo con las autoridades que regulan el tránsito lo dejaron ir, pero lo insólito fue que sí fue multado con Q500.00, misma que apareció en el sistema hasta la noche viernes 15 de octubre.

Conforme a las imágenes compartidas por el usuario, la infracción vial indica que fue por circular en la vía pública.

El afectado manifestó que se dirigirá a los Juzgados Municipales de Tránsito correspondientes para dar trámite a resolver la multa injustificada.

"¿Qué restricciones existen y por qué están sancionando de esta manera?, ahora tengo que ir a un Juzgado de asuntos Municipales de Tránsito, para resolver este problema injustificable, lo complicado es pedir permiso al trabajo y a su vez perder tiempo para ir a resolver algo injusto", finalizó su denuncia pública.

(Foto: Alexander Lopez)