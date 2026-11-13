Avril Lavigne anuncia que se convierte en madre por primera vez

Avril Lavigne anunció que convirtió en mamá por primera vez recibiendo los mejores deseos por parte de sus fanáticos.
OTRAS NOTICIAS: Zelaya brilla en la alfombra roja de los Latin Grammy
La princesa del Pop Punk se ausentó de las redes sociales por un año y reapareció dando esta noticias.
La canadiense subió fotografías en blanco y negro, una con su pequeña y otra con tres pares de tenis de distintos tamaños representando a su familia.
Se supo que mantenía una relación con el rapero estadounidense Tyga en 2023 y lo confirmaron dándose un beso en París; sin embargo aún se desconoce si es el padre de la pequeña.
Con un toque agregó la descripción a su post: "Our Mini Fucking Princess has arrived", una palabra fuerte que ha causado revuelo por referirse así a su hija.
Anteriormente, la Princesa del Pop Punk había estado involucrada en dos matrimonios: el primero con Deryck Whibley, miembro de Sum 41, y posteriormente con Chad Kroeger, fundador de la banda de rock Nickelback, con quien duró dos años en unión.
MIRA: