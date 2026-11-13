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Avril Lavigne anuncia que se convierte en madre por primera vez

  • Por Selene Mejía
13 de noviembre de 2026, 16:37
Avril Lavigne anunció que se convirtió en madre. (Foto: AFP)

Avril Lavigne anunció que se convirtió en madre. (Foto: AFP)

Avril Lavigne anunció que convirtió en mamá por primera vez recibiendo los mejores deseos por parte de sus fanáticos. 

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La princesa del Pop Punk se ausentó de las redes sociales por un año y reapareció dando esta noticias. 

La canadiense subió fotografías en blanco y negro, una con su pequeña y otra con tres pares de tenis de distintos tamaños representando a su familia.

Se supo que mantenía una relación con el rapero estadounidense Tyga en 2023 y lo confirmaron dándose un beso en París; sin embargo aún se desconoce si es el padre de la pequeña.

Con un toque agregó la descripción a su post: "Our Mini Fucking Princess has arrived", una palabra fuerte que ha causado revuelo por referirse así a su hija.

Anteriormente, la Princesa del Pop Punk había estado involucrada en dos matrimonios: el primero con Deryck Whibley, miembro de Sum 41, y posteriormente con Chad Kroeger, fundador de la banda de rock Nickelback, con quien duró dos años en unión.

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Avril sorprendió a los seguidores. Foto: Redes Sociales.

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La mano de la pequeña princesa. Foto: redes Sociales.

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Foto: Redes sociales.

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