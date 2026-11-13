Video: temblor sacude a El Salvador esta tarde

Un video compartido en redes sociales evidenció la fuerza de los movimientos telúricos en territorio salvadoreño.
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Durante la tarde de este viernes 13 de noviembre, se registró un sismo de magnitud 5.2 en las costas de La Libertad en El Salvador.
El epicentro fue ubicado en el océano Pacífico, a 45 kilómetros al sur de Playa Mizata.
El informe establece que el movimiento sísmico tuvo una profundidad aproximada de 37 kilómetros y se originó por el proceso de subducción de placas tectónicas.
El momento fue documentado en video y compartido en redes sociales, donde se pudo observar la fuerza de los movimientos telúricos en territorio salvadoreño.
De forma preliminar, no se reportan personas heridas o daños materiales ante este hecho natural.