Video: temblor sacude a El Salvador esta tarde

Imágenes del fuerte sismo M6.1 frente a costas de #ElSalvador Primeras imágenes del temblor percibido en #LaLibertad, El Salvador #earthquake #sismo #terremoto #temblor Créditos https://t.co/nUCobLNwQ6 Vía @FishNewsChannel https://t.co/eStrY4HYcO