Controlador aéreo dedica emotivo mensaje a Miguel Ángel Asturias

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Desde la torre de control del Aeropuerto La Aurora, enviaron un emotivo mensaje por el regreso de Miguel Ángel Asturias.

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Miguel Ángel Asturias arribó al país el 12 de noviembre, entre emoción y anhelo, por ello, desde la Torre de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora, se envió un mensaje muy especial a quienes volaron y arribaron a junto a "El Gran Lengua".

El controlador aéreo Erick de Paz dirigió unas emotivas palabras a los pasajeros del vuelo de Iberia 0221 para anunciarles que formaron parte de la historia del país, al viajar junto al Premio Nobel de Literatura.

Erick de Paz da la bienvenida a Miguel Ángel Asturias. (Foto: Captura de pantalla)

"Señoras y señores, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora queremos darles la más cordial bienvenida a Guatemala: hoy recibimos a un pasajero muy especial. Después de tantos años lejos de su tierra, vuelve a casa Miguel Ángel Asturias, nuestro Premio Nobel de Literatura, una de las voces más grandes de nuestra historia y un hombre que llevó el nombre de del país a lo más alto de las letras universales", expresó.

"Miguel Ángel Asturias regresa a la tierra que lo vio nacer, pero su pensamiento, sus palabras y su legado nunca se fueron, hoy Guatemala lo recibe con orgullo, con emoción y con alegría de volver a tener entre nosotros a uno de sus hijos más ilustres, don Miguel Ángel Asturias, bienvenido de vuelta a casa, Guatemala lo recibe y lo abraza" concluyó.

La celebración

Ya en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" se realizó una conmemoración muy especial al recibir a Miguel Ángel Asturias Amado portando la urna de su padre.

Entre aplausos y con rosas blancas, familiares, autoridades de gobierno, escritores y artistas de diferentes disciplinas, afines al clan de Asturias realizaron un evento conmemorativo que pasará a la historia.

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