Controlador aéreo dedica emotivo mensaje a Miguel Ángel Asturias

Desde la torre de control del Aeropuerto La Aurora, enviaron un emotivo mensaje por el regreso de Miguel Ángel Asturias.
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Miguel Ángel Asturias arribó al país el 12 de noviembre, entre emoción y anhelo, por ello, desde la Torre de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora, se envió un mensaje muy especial a quienes volaron y arribaron a junto a "El Gran Lengua".
El controlador aéreo Erick de Paz dirigió unas emotivas palabras a los pasajeros del vuelo de Iberia 0221 para anunciarles que formaron parte de la historia del país, al viajar junto al Premio Nobel de Literatura.
"Señoras y señores, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora queremos darles la más cordial bienvenida a Guatemala: hoy recibimos a un pasajero muy especial. Después de tantos años lejos de su tierra, vuelve a casa Miguel Ángel Asturias, nuestro Premio Nobel de Literatura, una de las voces más grandes de nuestra historia y un hombre que llevó el nombre de del país a lo más alto de las letras universales", expresó.
"Miguel Ángel Asturias regresa a la tierra que lo vio nacer, pero su pensamiento, sus palabras y su legado nunca se fueron, hoy Guatemala lo recibe con orgullo, con emoción y con alegría de volver a tener entre nosotros a uno de sus hijos más ilustres, don Miguel Ángel Asturias, bienvenido de vuelta a casa, Guatemala lo recibe y lo abraza" concluyó.
La celebración
Ya en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" se realizó una conmemoración muy especial al recibir a Miguel Ángel Asturias Amado portando la urna de su padre.
Entre aplausos y con rosas blancas, familiares, autoridades de gobierno, escritores y artistas de diferentes disciplinas, afines al clan de Asturias realizaron un evento conmemorativo que pasará a la historia.
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