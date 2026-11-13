Banco Industrial apoya el fortalecimiento de la formación empresarial

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Con el propósito de fortalecer los conocimientos financieros de los estudiantes, permitiéndoles analizar casos reales de negocios para la toma de decisiones estratégicas, Banco Industrial apoyó a la creación de un Business Center en una de las universidades privadas de Guatemala.

Este será el espacio académico creado para el aprendizaje práctico y acercar a los estudiantes a los desafíos que enfrentan las empresas en un entorno económico cada vez más dinámico. Diseñado para promover el análisis, la discusión y resolución de problemas empresariales.

En el Business Center los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos financieros, evaluar distintos escenarios de negocios y desarrollar propuestas que les permitan comprender las implicaciones de las decisiones que se toman en el ámbito empresarial.

Permitiendo a los futuros profesionales fortalecer el criterio y su capacidad para abordar situaciones complejas desde una perspectiva estratégica, global, ética y responsable. De esta manera, el aprendizaje práctico se convierte en una oportunidad para relacionar la teoría con los retos que encontrarán en su ejercicio profesional.

El apoyo de Banco Industrial en la creación del Business Center refleja el valor de la colaboración entre la academia y el sector empresarial para generar nuevas oportunidades de aprendizaje y contribuir a la preparación de futuros profesionales.