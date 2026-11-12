Shakira confirma concierto en Guatemala en redes sociales

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Shakira confirma concierto en Guatemala para 2027 con su gira "Las mujeres ya no lloran".

Shakira confirmó su regreso a Guatemala en 2027 como parte de la etapa latinoamericana de su exitosa gira mundial "Las mujeres ya no lloran world tour".

La cantante colombiana compartió el anuncio oficial a través de sus historias de Instagram, desatando la euforia de miles de fanáticos en el país.

Además de territorio guatemalteco, el cartel promocional incluye presentaciones en Brasil, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, consolidando su recorrido por la región.

Fecha del concierto y venta de entradas en Guatemala

Hasta el momento, la producción de la artista no ha revelado la fecha exacta del espectáculo, el recinto ni los detalles sobre la preventa de boletos.

Los seguidores de la intérprete de "la Loba" permanecen a la expectativa de los próximos anuncios oficiales para conocer los precios y localidades disponibles.

Más de una década

Este espectáculo marcará el reencuentro de la estrella barranquillera con el público guatemalteco después de 16 años de ausencia.

Su última presentación en el país ocurrió el 9 de abril de 2011, cuando encabezó un festival musical en el estadio Cementos Progreso.

Shakira durante su presentación en abril de 2011 en Guatemala. (Foto: AFP)

Con esta nueva gira, tanto sus seguidores históricos como las nuevas generaciones podrán disfrutar en vivo de sus mayores éxitos y su más reciente repertorio.