Congreso prevé discutir el Presupuesto 2027 el 24 de noviembre

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El Congreso podría conocer el proyecto de Presupuesto 2027 el próximo 24 de noviembre, con la posibilidad de aprobarlo de urgencia nacional.

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El Congreso podría conocer el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 el martes 24 de noviembre, con la posibilidad de aprobarlo de urgencia nacional, debido al poco tiempo antes de que finalice el período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Guillermo Ralda, explicó que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) podría plantear una reducción preliminar de entre Q7 mil millones y Q10 mil millones respecto al monto original.

El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva, señaló que la Comisión de Finanzas tiene la responsabilidad de emitir el dictamen previo a llevarlo al pleno.

La Comisión de Finanzas todavía no cuenta con una cifra oficial para ajustar el proyecto. (Foto: Organismo Legislativo)

Sin embargo, hasta el momento se esta a la espera de la emisión del dictamen del presupuesto basado en la propuesta de presupuesto oficial con cifras concretas, explicó Ralda.

Urgencia Nacional

Por su parte, el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, indicó que el pleno únicamente tendría dos sesiones ordinarias de martes antes del cierre del período e indicó que el proyecto podría conocerse como fecha tentativa el 24 de noviembre.

Ayala explicó que, si existe dictamen de la Comisión de Finanzas, tendría que discutirse de urgencia nacional y de no contar con ese documento, sería necesaria una dispensa de dictamen. "Pero por los tiempos considero yo que efectivamente cualquiera de los dos caminos nos llevaría a que tenga que ser una aprobación de urgencia nacional", agregó.

El poco tiempo disponible obligaría a recurrir a la aprobación de urgencia nacional del presupuesto 2027. (Foto: Archivo Soy502)

El monto que está en discusión

El Ejecutivo presentó un proyecto de Q192 mil 45.1 millones para 2027, equivalente al 17.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 13.8% mayor al presupuesto vigente de 2026.

La Comisión de Finanzas del Congreso realizó audiencias con distintas instituciones para conocer sus necesidades y revisar las asignaciones solicitadas.

El proyecto de presupuesto de Q192 mil 45.1 millones para 2027 es considerado el monto más grande de la historia. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El diputado Ralda también planteó reducir el déficit fiscal proyectado de 4.4% a un rango de entre 3.3% y 3.5% del PIB y se contempla una reducción de Q10 mil millones.

Sin embargo, el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que la discusión debe enfocarse también en cómo se distribuirán y utilizarán los recursos públicos, mas allá de la reducción de montos.