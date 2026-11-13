Asiste a las actividades en homenaje a Miguel Ángel Asturias

-

Estas son las actividades en homenaje al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias a las que pueden asistir todos los guatemaltecos.

OTRAS NOTICIAS: Regresan cenizas de Miguel Ángel Asturias a Guatemala

Con el arribo de las cenizas de "El Gran Lengua", se invita a todos a celebrar su regreso a casa.

Acércate a estos eventos dedicados al autor de "El señor presidente" y "Hombres de maíz":

Recibimiento de Miguel Ángel Asturias. (Foto: Wilder López/Soy502)

13 de noviembre

1. Tras los homenajes en la Universidad popular, se trasladaron las cenizas al Barrio la Candelaria en zona 1 donde permanece de 15:00 a 17:00 horas.

2. Presentación de marimba a cargo de la Municipalidad de Guatemala en la "Iglesia Nuestra Señora de Candelaria" de 17:00 a 19:00 horas. El ingreso es libre hasta agotar aforo.

3. Celebración de Eucaristía en la "Iglesia Nuestra Señora de Candelaria" de 19:00 a 20:00 horas.

4. Capilla ardiente y vigilia cultural en la "Iglesia Nuestra Señora de Candelaria" de 20:00 a 24:00 horas.

14 de noviembre

1. Celebración eucarística en "Iglesia Nuestra Señora de Candelaria" de 19:00 a 20:00 horas.

2. Ceremonia espiritual de recibimiento de las cenizas de Miguel Ángel Asturias en el parque arqueológico Kaminal Juyú, ubicado en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. El evento se llevará a cabo de 9:30 a 14:00 horas.

3. Homenaje Popular a Miguel Ángel Asturias en el Palacio Nacional de la Cultura de 18:00 a 22:00 horas.

15 de noviembre

1. Carrera "Leyendas de Guatemala", iniciando del Monumento a Miguel Ángel Asturias entre zona 9 y zona 10, que finaliza en el parqueo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El evento inicia a las 7:00 horas.

2. Homenaje a Miguel Ángel Asturias en el Palacio Nacional de la Cultura d 9:00 a 13 horas. La entrada es libre.

3. Inhumación de Miguel Ángel Asturias en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El evento será transmitido a través de las redes sociales.

4. Última presentación de "La Tumba del Gran lengua" en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El aforo para este evento está lleno.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.