Países Bajos golea a Grecia y queda cerca de los cuartos de final de Liga de Naciones

-

La selección de Países Bajos firmó una goleada de 7-0 sobre Grecia en Ámsterdam y quedó a un paso de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

TE PUEDE INTERESAR: Messi regresará a Argentina para amistoso entre Inter Miami y River Plate

El equipo dirigido por Xavi Hernández tuvo una noche contundente, con Tijani Reijnders como figura al conseguir un triplete y Denzel Dumfries como principal asistente.

La selección neerlandesa tomó ventaja desde los primeros minutos. Crysencio Summerville abrió el marcador al 6, luego de aprovechar un error en la salida de Konstantinos Mavropanos para ingresar al área y vencer al portero Konstantinos Tzolakis.

¡LA NARANJA MECÁNICA DE XAVI ARRASA A GRECIA! El técnico español ha empezado muy bien con Países Bajos ✅ La Alemania de Klopp gana en Serbia con tranquilidad https://t.co/WrQlVM3guM — Post United (@postunited) November 13, 2026

Al 12, Reijnders amplió la diferencia tras una combinación entre Jurrien Timber y Joey Veerman. Seis minutos después, el propio Reijnders firmó el 3-0, al cerrar dentro del área una jugada que inició Timber y continuó Donyell Malen.

Los locales no bajaron el ritmo y al 33 Reijnders consiguió su tercer tanto, luego de un centro de cabeza de Dumfries. Antes del descanso, al 40, Jurrien Timber marcó el 5-0 tras recibir un pase de Malen.

¡GOLEADA DE ESCÁNDALO! Países Bajos DESTROZÓ a Grecia en la UEFA Nations League, amigos. Con goles de Reijnders (x3), Timber (x2), Summerville y Malen, los dirigidos por Xavi le pasaron por encima a un equipo que venía siendo la revelación del torneo. ¿La nueva versión de la Xavineta? — Andre Marín (@andremarinpuig) November 13, 2026

En la segunda mitad, la Oranje mantuvo el control y amplió la goleada al 59, cuando Timber aprovechó otro centro del lateral derecho del Real Madrid para anotar a puerta vacía.

Dos minutos después, al 61, Malen cerró la cuenta con un remate cruzado, nuevamente tras una asistencia del lateral neerlandés.

Con este resultado, Países Bajos quedó muy cerca de los cuartos de final y buscará asegurar el primer lugar del grupo el próximo lunes, cuando enfrente a Alemania (1:45 p. m.) en Berlín.

Datos: Sofascore

Encuentra más estadísticas aquí.

*Con información de agencias