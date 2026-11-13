EPA ofrece más de mil oportunidades para darle un nuevo aire a los espacios

Muchos artículos que combinan utilidad, calidad y buenos precios están disponibles en la Fiesta Amarilla de EPA, una temporada que reúne más de mil productos a precios de oportunidad, que estarán disponibles hasta el 2 de diciembre en las cinco tiendas del país.
La selección reúne artículos de diferentes categorías que responden a las necesidades, preferencias y estilos de vida de los clientes, son propuestas funcionales para distintos espacios del hogar.
Quienes deseen explorar las diferentes propuestas pueden visitar los showrooms ubicados en Zona Portales, Plaza Madero Roosevelt y la entrada a San José Pinula, donde encontrarán inspiración y alternativas para sus proyectos. También pueden acercarse a las tiendas Rambla 10 y El Tinajón, en Quetzaltenango, que atienden de domingo a domingo, de 7:00 a 21:00 horas.
La experiencia de compra también está al alcance de un clic a través de epaenlinea.com. Para consultas sobre productos, existencias y promociones, está disponible el centro de contacto y WhatsApp 2305-0100. Además, el servicio a domicilio brinda la comodidad de recibir las compras directamente en casa.