Alexis Cruz Alvarenga comparte información del Alzheimer en Guatemala

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El experto Alexis Cruz Alvarenga presentará en Guatemala el evento "Neurorehabilitación, tecnología y Alzheimer".

M.Sc. Alexis Cruz Alvarenga, uno de los mayores referentes de Iberoamérica, Máster en Gerontología Social y Sanitaria, con especialidad en la atención de personas adultas mayores, con deterioros cognitivos y síndromes demenciales, estará en Guatemala.

El experto costarricense presenta: "Neurorehabilitación tecnología y Alzheimer", donde abordará temas de las enfermedades neurodegenerativas y la neurorehabilitación, presentado por la Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala.

El especialista dese compartir información para las familias. (Foto: Alexis Cruz Alvarenga)

El pionero en la implementación de tecnología 4.0, robótica y salas Snoezelen aplicadas al deterioro cognitivo en la región, afirma que el tratamiento en estos padecimientos está cambiando gracias a la ciencia, la inteligencia artificial y la estimulación multisensorial, y desea compartir su conocimiento en el país.

Con más de dos décadas de trayectoria clínica e investigativa, el M.Sc. Cruz compartirá en Guatemala un programa académico de actualización clínica y herramientas prácticas tanto para profesionales de la salud como para familias.

El evento está dirigido a terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos, gerontólogos, psicólogos, estudiantes de carreras afines, profesionales de la salud y familias/cuidadores.

Esta es una oportunidad de capacitación con un experto internacional que ha transformado la forma de intervenir las demencias en América Latina.

Charlas de M.Sc. Alexis Cruz Alvarenga

Más allá de la memoria.

Neurorehabilitación 4.0.

Del cerebro al movimiento.

Del test al desempeño.

Taller de Snoezelen.

Manejo neuroconductual.

Foto: Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala.

Detalles de la presentación de M.Sc. Alexis Cruz Alvarenga en Guatemala

"Neurorehabilitación tecnología y Alzheimer" se presentará el 17 y 18 de noviembre de 2026 en Ciudad Cayalá.

El horario es de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El valor de la participación es de Q400, incluye conferencias y talleres prácticos.

Inscríbete al WhatsApp: 5917-0890.

Foto: Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala.

¿Quién es M.Sc. Alexis Cruz Alvarenga?

Terapeuta Ocupacional, Máster en Gerontología Social y Sanitaria con especialidad en la atención de personas adultas mayores con deterioros cognitivos y síndromes demenciales.

Se especializa en Terapia Snoezelen y Modelo de la ocupación humana, también es catedrático en el área de intervención de Terapia Ocupacional en Geriatría, coordinador del curso de especialización para la atención de adultos mayores con síndromes demenciales y trastornos neuroconductuales en la Universidad Santa Paula, Costa Rica.

Coordinador del Centro de abordaje Integral para personas con Deterioro cognitivo (CID), en el Hospital Nacional de Salud Mental de la CCSS y ponente en congresos nacionales e internacionales.

Empresario y asesor gerontológico. Colabora como voluntario con asociaciones latinoamericanas en bienestar de los adultos mayores con demencias.

Parte del equipo de investigación entre la Escuela de Terapia Ocupacional y la Escuela de Estimulación Temprana de la Universidad Santa Paula, con el estudio "Mejora de la conducta disruptiva en adultos mayores con demencias avanzadas, por medio de la intervención multisensorial Snoezelen.

Clínica Desarrollo Integral Santa Paula, Villas de Ayarco Curridabat, San José, período de julio 2020 a mayo del 2021".

Galardonado por el Ministerio de Salud CR y la Asamblea Legislativa, "Por los abnegados servicios a favor de la población adulta mayor costarricense". Recibió el reconocimiento por desarrollo de programas de innovación en la Caja Costarricense del Seguro Social, además de ser nombrado el Docente más influyente año 2019 Universidad Santa Paula.