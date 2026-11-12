No solo siembran maíz, también ideas: La colectiva TIk NA'OJ hace historia

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La Colectiva Tik NA'OJ marcó un hito en San Juan Comalapa con el lanzamiento de Tik La Revista y el libro Mi surco, producciones de mujeres sembradoras que rescatan la sabiduría maya y proponen acciones ante la crisis climática.

La Colectiva TIk NA'OJ celebró un encuentro histórico en San Juan Comalapa, Chimaltenango, para visibilizar el trabajo y las cosechas intelectuales, espirituales y prácticas de diversas mujeres sembradoras a través del lanzamiento de "Tik La Revista" y el libro "Mi surco".

El espacio reunió a mujeres provenientes de los municipios de San Martín Jilotepeque, Tecpán Guatemala, Santo Domingo Xenacoj, San Andrés Itzapa, Sumpango y Comalapa, tejiendo un puente de saberes que trasciende los límites locales.

Las mujeres sembradoras presentaron una nueva revista y libro. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Durante la actividad, coordinada por la fundadora Sara Dalila Mux, se enfatizó la urgencia de socializar estos mensajes con el resto de la sociedad, sobre todo a través de este nuevo esfuerzo editorial.

El evento marcó un hito en la autonomía narrativa de las mujeres del altiplano central, quienes toman la palabra para incidir en las discusiones actuales desde una perspectiva arraigada en la cosmovisión maya y el respeto por la naturaleza.

Las mujeres sembradoras resaltaron su experiencia en el material editorial. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el lanzamiento de "Tik la Revista", un documento editado y redactado directamente por las propias sembradoras. La publicación integra un compendio de trece opiniones, columnas de análisis y vivencias orientadas a visibilizar su sabiduría frente a la crisis climática global.

Lejos de quedarse en el diagnóstico, la obra expone las acciones prácticas y cotidianas que estas comunidades desarrollan para hacerle frente a un fenómeno que atraviesa y amenaza a toda la humanidad.

Se puso en exposición otro material literario junto al presentado recientemente. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

En la misma línea de rescate cultural, se presentó el libro «Mi surco», un compendio de relatos sobre la siembra del maíz concebido para detonar un profundo diálogo intergeneracional.

La obra busca revalorizar el mito de origen, la cotidianidad del campo y las prácticas comunitarias ligadas a este grano esencial, considerado pilar de la vida y de la identidad.

Al respecto, Rosa Pichiya, una de las sembradoras protagonistas del proyecto, destacó que el texto funciona como un puente vivo para compartir las experiencias agrícolas. Se trata de un tema vital que conecta directamente con sus raíces, las vivencias compartidas y las herramientas para seguir fortaleciendo el tejido comunitario.

El público pudo saber sobre el contenido que se encontrará en la revista y libro. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Más allá de las páginas impresas o digitales, este doble lanzamiento representa la materialización de un esfuerzo sostenido por devolverle la voz a quienes cultivan la tierra y, al mismo tiempo, el pensamiento crítico.

Con "Tik la Revista" y "Mi surco", TIk NA'OJ demuestra que la lucha por el futuro del planeta también se escribe desde la raíz, recordándonos que el conocimiento local es, en esencia, una brújula indispensable para la supervivencia colectiva.