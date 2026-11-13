Messi regresará a Argentina para amistoso entre Inter Miami y River Plate

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Lionel Messi volverá a jugar frente al público argentino el 19 de enero en un amistoso que disputará con el Inter Miami frente a River Plate en Buenos Aires, anunciaron ambos equipos este viernes.

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El estadio Monumental será escenario de esta inusual participación de Messi en un partido entre clubes en su país natal.

En esta misma cancha, el astro rosarino fue homenajeado el 6 de octubre por los aficionados argentinos en su emotiva despedida de la selección albiceleste.

"La iniciativa quiere ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, combinando el espectáculo deportivo con distintas propuestas destinadas a los hinchas de ambos clubes", avanzó el Inter en un comunicado.

El equipo de la liga norteamericana (MLS), que la semana próxima arranca la pelea por el título en los playoffs, tiene en sus filas a otras figuras del fútbol sudamericano como el argentino Rodrigo De Paul y el brasileño Casemiro.

Se viene Un encuentro Monumental: River Plate Inter Miami CF 19 de enero 2027 ️ Estadio Monumental https://t.co/7FDxJDbDcA https://t.co/LdlHpGLKiL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 13, 2026

El uruguayo Luis Suárez, quien termina su contrato con Miami en diciembre, también aparece en el cartel del evento que fue difundido por el propio Messi en Instagram.

En River Plate, de su lado, militan varios de los compañeros de Messi en el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar 2022 y en el reciente recorrido hasta la final de la edición de Norteamérica 2026, como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Thiago Almada.

Para el Inter, este ensayo formará parte de la preparación de la llamada temporada Sprint de la MLS, que se extenderá únicamente entre febrero y mayo, como parte de la adaptación del calendario de la liga norteamericana al de los principales torneos europeos.

*Con información de AFP