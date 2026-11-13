Zelaya brilla en la alfombra roja de los Latin Grammy

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Zelaya acudió a los Latin Grammy y pasó por la alfombra roja de uno de los eventos más importantes en la música.

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Stephanie Zelaya, conocida artísticamente como Zelaya, representó al país como parte de los músicos que asistieron a la 27.ª edición de los Latin Grammy, realizada este 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La cantautora usó un vestido estilo halter, dejando al descubierto su espalda, largo en la parte baja. Su tono amarillo baby hizo destacar su bronceado. La prenda fue realizada por la guatemalteca Mariandreé Gaitán.

Zelaya es embajadora de la marca de relojes Bulova, quien le hizo una invitación especial a asistir a la gala.

El proyecto más reciente de Zelaya

El álbum más reciente de la cantautora guatemalteca se llama JÚPITER lanzado en agosto de 2026, su segundo álbum de estudio. Con canciones que invitan a hacer una pausa y reconectar con lo esencial.

Zelaya se luce en la gala. (Foto: Bulova)

Los Latin Grammy

Rosalía se llevó 6 premios a Mejor Canción del Año por "La Perla" (junto a Yahritza y su Esencia) y Mejor Álbum de Música Alternativa por "Lux (Complete Works)". Otro de los ganadores fue el argentino Milo J, el segundo más galardonado con 4 premios, destacando la Grabación del Año por "Niño" y Mejor Álbum Folk por "La Vida Era Más Corta".

Karol G: Se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por "Tropicoqueta" y Mejor Interpretación de Reguetón junto a Feid por "Verano Rosa". Jorge Drexler recibió el premio a Mejor Canción Alternativa "Ante la duda, baila" y Mejor Álbum Cantautor "Taracá".

MIRA:

La cantautora guatemalteca Zelaya en la alfombra de los #LatinGRAMMY @soy_502 https://t.co/eqfPiNcARy — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 13, 2026