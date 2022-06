Bárbara Torres: "Me encantan los frijoles en bolsita"

La actriz argentina quedó sorprendida con el regalo que recibió y contó detalles que admira de Guatemala.

La actriz Bárbara Torres conocida en la televisión mexicana como "Excelsa" de la Familia Peluche, conversó con Massiel Carrillo donde destapó algunos detalles que le fascinan de Guatemala, especialmente de su cultura y su comida.

Al recibir una bolsa hecha de cuero y tejidos típicos, "Excelsa" quedó sorprendida y reveló que aún guarda una prenda que le sirvió durante el cuidado de sus hijos cuando eran bebés.

"Tengo de Guatemala unos sudaderos porque siento que el tejido guatemalteco tiene un parecido al de Oaxaca, pero los colores y las formas que usan están muy cañonas. Cuando uno de mis hijos era chiquito lo llevé a trabajar al Teletón de Guatemala. Estaban las telas gigantes esas para meter a los bebés que tenían una argolla (cargadores) y la gente me preguntaba de dónde la había traído", expresó Torres.

Massiel Carrillo entrevistó a Bárbara Torres mientras la actriz tomaba un descanso durante un ensayo de una obra teatral en la Ciudad de México.

La comida

Además la actriz dijo estar enamorada de los frijoles en bolsita que hay en el país.

"Lo mejor que tienen son los frijoles en bolsita. Tengo un amigo que fue a Guatemala y me preguntó que me llevaba y le pedí frijoles en bolsita. Aparte, cuando me quedé la primera Navidad en México la fui a pasar a Guatemala y la mamá de Francisco y Karla Calvillo me hizo como un pan con frijol. ¡Ah, qué delicia!", recordó Bárbara.

Otro de los detalles que admira de los guatemaltecos es la forma en que muchos se tratan de "usted" entre familia, amigos o en general.

"Me encanta como se tratan de 'usted', me parece divino. Discuten entre hermano y hermana o con los papás, se dicen de todo, pero se tratan de usted", recalcó.