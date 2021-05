La BBC revisará sus prácticas tras escándalo por la entrevista a Lady Di

La carrera del periodista se disparó gracias a esta entrevista, la cual ha sido tachada de "engañosa" y "malintencionada".

La BBC anunció el lunes una revisión de sus políticas editoriales y de gobernanza, tras las feroces críticas a los métodos "engañosos" que utilizó uno de sus periodistas para obtener en 1995 una explosiva entrevista con la princesa Diana de Gales.

La radiotelevisión pública británica pidió disculpas el jueves tras la publicación de un informe independiente que fustigó los métodos utilizados por el periodista Martin Bashir, de 58 años, quien dimitió a mediados de mayo alegando motivos de salud.

El informe, redactado por el exjuez del Tribunal Supremo John Dyson, también señaló a la dirección del ente por su gestión del caso y su voluntad de enterrarlo.

BBC chairman announces review into editorial oversight and whistleblowing, in wake of report into 1995 interview with Diana, Princess of Waleshttps://t.co/JRpntQqEsQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 24, 2021

"Creemos que la BBC es hoy una organización diferente, con una gobernanza distinta y más sólida y con procesos mejorados", afirmó su consejo de administración en el comunicado.

Pero "no podemos suponer que los errores del pasado no puedan repetirse hoy, debemos asegurarnos de que así sea", añadió.

Por ello, "creemos que es correcto revisar, en detalle, la eficacia de las políticas editoriales de la BBC y su gobernanza".

Las conclusiones de esta investigación, que será realizada por directores no ejecutivos, se presentarán en septiembre.

La entrevista

La entrevista de la princesa Diana fue una bomba: en ella afirmó había "tres personas" en su matrimonio, en referencia a la relación del príncipe Carlos con Camila Parker Bowles, y admitió haber tenido ella misma una aventura.

Según el informe Dyson, Bashir había mostrado al hermano de Diana, el conde Charles Spencer, extractos bancarios falsos que pretendían demostrar que los servicios de seguridad estaban pagando a dos personas en la corte para espiar a su hermana.

Según Spencer, eso fue lo que le impulsó a presentar a su hermana al periodista, cuya carrera se disparó gracias a esta exclusiva.

Veintiséis años después, la publicación del informe puso a la BBC bajo presión, y el gobierno está considerando la posibilidad de reformar el ente público, financiado por un impuesto audiovisual que ya lleva tiempo amenazando con suprimir o recortar.

El ministro de Cultura, Oliver Dowden, consideró el lunes en el periódico The Times que es necesario un "cambio de cultura" en la BBC, cuya actitud estimó que es a veces arrogante.