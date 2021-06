El comentario de Christian Nodal que podría despertar la rivalidad entre Danna Paola y Belinda

Belinda y Danna Paola se han hecho tendencia por lucir el mismo vestuario y Christian Nodal no tardó en comentar.

La noche del jueves 17 de junio, las cantantes, Belinda y Danna Paola dieron de qué hablar por lucir el mismo atuendo.

Las redes sociales se llenaron de críticas, lo que provocó que ambas artistas se hicieran tendencia inmediatamente.

Belinda vrs. Danna Paola

Tras una publicación que realizó Danna Paola en su Instagram promocionando su nuevo sencillo musical "Mía", se observa a la joven cantante con un atuendo entero muy colorido.

Minutos después, Belinda también publicó una serie de fotografías con el mismo vestuario, en una de las instantáneas aparece la fecha en la que la cantante utilizó la controversial y colorida prenda (hace dos meses).

La publicación iba acompañada de un mensaje que hace referencia a que pronto habrá música nueva.

"Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas??? @lolaindigo @tinistoessel muy pronto!!!", se lee en la publicación.

(Foto: captura de pantalla)

Nodal lanza indirecta

Lo fans de la princesa del pop no dudaron un segundo en defenderla y señalar que Danna copió el look.

Entre los miles de comentarios en el Instagram de Belinda, hubo uno que llamó la atención, siendo este el de su prometido, el famoso cantante, Christian Nodal, quien no dudó en comentarle las fotografías a novia como lo acostumbra.

Según el comentario de Nodal le habría lanzado una indirecta a Danna Paola. "Reyna todo te queda mejor que a nadie", escribió Nodal.

Medios mexicanos aseguran que por la recién polémica la intérprete de "Amor a primera vista" dejó de seguir en Instagram a Danna Paola.

Esta no sería la primera vez que Danna Paola es criticada por este tipo de acciones, pues en reiteradas ocasiones los internautas aseguran que ex juez de la academia imita y copia los looks de Ariana Grande.