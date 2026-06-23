Toy Story 5 bate récord en taquilla ¿Cómo verla en Guatemala?

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Toy Story 5, la última película de Pixar Animation Studios, filial de The Walt Disney Company, se convirtió en la cinta más taquillera este fin de semana. Así puedes disfrutarla en Guatemala.

La cinta recaudó con. más de 160 millones de dólares superando a The Super Mario Galaxy Movie, de Universal Pictures (propiedad de Comcast Corp.) en Estados Unidos.

A nivel mundial no se quedó atrás, pues muchos fans, incluidos los guatemaltecos disfrutaron de la historia de Woody y sus amigos, luchando por no ser dejados atrás por sus queridos dueños al crecer.

Taylor Swift fue la encargada del soundtrack con el tema 'I Knew It, I Knew You', dando un gran impulso a la trama.

Tras un periodo complicado para Pixar donde ninguna historia conectaba con el público, todo comienza a resurgir de manrea favorable. "Toy Story 5" es una de las películas más esperadas del verano.

Según informó Deadline el total de la taquilla del fin de semana fue de US$237,6 millones el mejor periodo de tres días de 2026 hasta ahora, superando los US$219,5 millones en ventas de taquilla durante el fin de semana de Pascua (tras el estreno de "La película de Super Mario Galaxy") y los US$216,2 millones durante el fin de semana del Memorial Day. "Disclosure Day" de Steven Spielberg fue la otra cinta estrenada en el Días del Padre.

¿Dónde ver Toy Story 5 en Guatemala?

La película se encuentra disponible en las salas de cine del país desde el 18 de junio.

Cinépolis: Ingresa aquí.

Cinemark: Ingresa aquí.

Alba Cinema: Ingresa aquí.

Alba Cinema Cineflick: Ingresa aquí.

Por el momento, la película no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Más adelante estará disponible en Disney Plus.



