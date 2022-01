El "blooper" de Lionel Messi en la entrega de premios The Best

El argentino fue uno de los nominados al máximo galardón, pero esta vez presenció cómo lo obtenía Robert Lewandowski.

Lionel Messi se robó el show, aunque involuntario, en la gala de "The Best". Si bien no ganó el premio que entrega la FIFA al mejor futbolista del año, Leo fue tendencia por un problema técnico durante la premiación, que se hizo virtual debido a pandemia de coronavirus.

Sobre el final de la transmisión, tanto en el anuncio del equipo ideal como al final, con el ganador del "The Best", Lionel Messi sufrió algunos inconvenientes técnicos. Por un momento, su conexión se vio interrumpida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y generó distintas reacciones en las redes sociales fue sus continuos problemas para enfocar la cámara, situación que le provocó varias sonrisas.

Los problemas técnicos de Messi en los premios The Best pic.twitter.com/PTEQG1lEbu — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 17, 2022

Por supuesto, este detalle no pasó desapercibido por los usuarios de Twitter, que además destacaron su sencillez porque lució con ropa casual, mientras que el resto de nominados lucían semiformales y formales ante las cámaras.