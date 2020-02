Bong Joon-ho y su reacción viral al ganar el Oscar a mejor cinta

El director surcoreano Bong Joon-ho se llevó este domingo el Oscar a mejor director con "Parásitos", la aclamada película que ganó más temprano la categoría de mejor filme internacional y mejor guión original.

Mientras el compañero del director, Han Jin-won emitía su discurso, Joon-ho observó con mucha atención su estatuilla y la reacción se volvió viral en redes sociales.

bong joon ho admiring his oscar is literally the most wholesome thing ever #Oscars pic.twitter.com/rnaEFikdyz — lindsey rainbolt (@lindsrainbolt) February 10, 2020

Bong superó a Martin Scorsese ("El irlandés") y Quentin Tarantino ("Había una vez en Hollywood"), Todd Phillips ("Joker") y Sam Mendes ("1917"), sobre quienes expresó admiración.

"Si la Academia me lo permite me gustaría buscar una sierra eléctrica y dividir el trofeo del Óscar en cinco y compartirlo con todos ustedes", dijo el director, usando una traductora.

"Cuando era joven y estudiaba cine, había un dicho que grabé en lo profundo de mi corazón: 'lo más personal es lo más creativo'", siguió.

"Esa cita es de nuestro gran Martin Scorsese", destacó.

"Voy a beber hasta la mañana", se despidió.