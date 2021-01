El partido de los cuartos de final entre Comunicaciones y Antigua, programado para este domingo 3 de enero, fue suspendido por un brote de Covid-19 en el cuadro colonial.

La Liga de Fútbol Nacional de Guatemala informó que el partido quedó suspendido hasta nuevo aviso debido a que nueve jugadores de Antigua GFC dieron positivo a la prueba de coronavirus. El plantel antigüeño deberá guardar cuarentena.

“Este Comité Ejecutivo, con base en los preceptos legales contenidos en los artículos 28 literal “t” y 67 literal “a” de los estatutos de la Liga Nacional del Futbol de Guatemala, así como los artículos 3 numeral 3.6, 67 y 68 del Reglamento de Competencia Vigente, declara que es procedente suspender temporalmente el encuentro”, indica la circular enviada por La Liga Nacional.

Antigua GFC informa, que derivado del contagio a integrantes del plantel de COVID-19, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, en seguimiento de las disposiciones sanitarias, ha determinado la suspensión del partido de vuelta de los Cuartos de Final hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/veN4i9Rgbv — Antigua GFC (@soyantiguagfc) January 3, 2021

El equipo de Antigua Guatemala confirmó en sus redes sociales que nueve jugadores dieron positivo, entre ellos el preparador físico Ezequiel Barril.

Queridos amigos, lamentablemente contraje el Corona virus , me he cuidado mucho y tomé muchísimas precauciones, pero hoy me toca cuidarme mas que nunca!!!!

Estaré haciendo mi cuarentena y tomando todas las precauciones como corresponde por mi y por mi hermosa familia!! — Ezequiel Barril (@ebarril71) January 2, 2021

El equipo colonial deberá guardar cuarentena por lo menos 10 días, según las disposiciones del Área de Salud de aquella ciudad.

Los partidos

Para este domingo 3 de enero se tiene previsto el juego de los partidos de vuelta de cuartos de final entre Municipal e Iztapa a las 11 horas. En el partido de ida, el marcador quedó 3-1 a favor del conjunto escarlata.

Cobán enfrentará a Guastatoya (partido empatado sin goles) y Malacateco contra Xelajú (un gol favorable para los quetzaltecos). Ambos encuentros se disputarán a las 12:00 horas en simultáneo. En este horario estaba previsto el encuentro entre Comunicaciones y Antigua.