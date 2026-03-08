Buscan a hombre por agredir a su cuñada y sobrina en Zacapa

-

El presunto responsable, cuñado de la joven, también habría causado daños en la vivienda antes de darse a la fuga.

Una adolescente de 16 años y su hija de un año resultaron con golpes tras un hecho de violencia ocurrido en la aldea Corozal Arriba, Zacapa, donde el presunto agresor sería el cuñado de la joven, quien posteriormente se dio a la fuga.

Las víctimas fueron identificadas como Gladis Rivera, de 16 años, y su hija Estafani Ramos. Ambas fueron trasladadas inicialmente al centro de salud de la localidad, donde recibieron atención médica.

Imágenes muestran que la mejor sufrió varias laceraciones en el lado derecho de su rostro; mientras que la madre en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa.

Los bomberos trasladaron a la madre y su hija primero al centro de salud, luego al hospital. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

De acuerdo con la denuncia presentada por familiares, el presunto responsable también habría causado daños en la vivienda de la víctima, al prenderle fuego.

Un vecino del sector indicó que varios residentes escucharon gritos y poco después se percataron de lo sucedido. "Fue una situación muy lamentable, más porque se trata de una joven y su niña pequeña", expresó.

La casa de la víctima fue quemada por el agresor, quien logró escapar. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

Por su parte, agentes de la Policía informaron que mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad del sindicado, cuyo paradero aún se desconoce.