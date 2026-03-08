Maniobra imprudente de conductor provoca accidente que deja un herido (video)

El motorista sale expulsado e impacta contra otro vehículo tras el incidente.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo tipo camioneta y una motocicleta chocaron en el cruce de El Sauzalito, en Fraijanes.
Las imágenes muestran que el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta blanca intentó cruzar el carril mientras el motorista avanzaba sobre su carril.
Según la información preliminar, el vehículo realizó la maniobra cuando la motocicleta ya se aproximaba al cruce.
Tras el impacto, la camioneta quedó con daños en la parte frontal y el motorista salió expulsado y terminó impactando contra otro vehículo que esperaba su turno para incorporarse a la vía principal.
A pesar de la fuerza del choque, en el video se observa que el conductor de la motocicleta no pierde el conocimiento y recibe asistencia de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que se encontraba en el lugar.