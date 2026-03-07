Arsenal y Manchester City avanzan a los cuartos de la FA Cup

-

El Manchester City salió victorioso este sábado de la eliminatoria estelar de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, con un triunfo 3-1 en el campo del Newcastle.

Los citizens cumplieron así incluso con más holgura que Chelsea y Arsenal, que tenían rivales de inferior categoría y que sufrieron para clasificarse a cuartos de final, una ronda a la que había avanzado el viernes el Liverpool al vencer 3-1 a los Wolves.

En su visita a St James' Park, el City empezó perdiendo por un tanto de Harvey Barnes en el 10, pero los celeste reaccionaron antes del descanso, empatando por medio del brasileño Savinho (39).

En la segunda mitad, el egipcio Omar Marmoush dejó el choque visto para sentencia con un doblete: primero marcó en el 47, empujando a la red en el segundo palo un balón que se paseó por el área, y luego puso el 3-1 con un potente disparo desde la frontal de la misma, en el 65.

Arsenal, Chelsea and Manchester City join Liverpool in the quarter-finals



Read up on how today’s #EmiratesFACup ties unfolded — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 7, 2026

Por la mínima

En el primer partido del día, el Arsenal se impuso 2-1 en su visita al Mansfield Town, un equipo que está en la League One (tercera categoría).

Mikel Arteta también optó por dar descanso a varios titulares, pensando en la visita del miércoles al Leverkusen en Champions, y su "unidad B" estuvo cerca del desastre.

No fue hasta pasada la hora de juego cuando Eberechi Eze decidió la eliminatoria con un potente disparo que convirtió en el 2-1 definitivo en el 66. Antes de ello, el Mansfield había llegado a empatar en el 50 por medio de Will Evans, después de que Madueke adelantara al Arsenal poco antes del descanso (41).