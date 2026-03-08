Capturado con explosivo abastecía de armas a terroristas

-

Según las investigaciones, el detenido presuntamente abastecía de armas a cabecillas y sicarios de la pandilla.

Las autoridades informaron que el conductor detenido tras la persecución en el centro de la ciudad fue identificado como José Alejandro Pérez López, de 28 años, alias "la Cochita", presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS).

Investigadores de la DIPANDA capturaron a José Alejandro Pérez López, alias “la Cochita”, presunto integrante de la MS. (Foto: PNC)

De acuerdo con investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PND), Pérez López fue capturado en la 10a, avenida y 3a, calle de la zona 4 capitalina, luego de intentar evadir un puesto de control policial.

Persecución

El sospechoso conducía un vehículo cuando observó el retén y continuó su marcha. Durante la huida perdió el control del automóvil y terminó empotrado contra un árbol ubicado en el arriate central de la vía.

El sospechoso fue interceptado en zona 4, tras intentar evadir un retén policial. (Foto: Marvin García/Nuestro Diario)

En el operativo interceptaron al conductor y realizaron una inspección del vehículo donde localizaron una granada, la cual, según las primeras indagaciones, presuntamente sería entregada a otros integrantes de la estructura criminal para la posible comisión del un atentado.

Tras el hallazgo las autoridades activaron protocolos de seguridad. (Foto: PNC)

Investigadores de la DIPANDA indicaron que Pérez López ya era objeto de seguimiento desde hace varios días, debido a información que lo vinculaba con el abastecimiento de armas a cabecillas y sicarios de la pandilla.

El detenido presuntamente abastecía de armas a cabecillas y sicarios de la pandilla. (Foto: Marvin García/Nuestro Diario)

Las autoridades habían identificado el vehículo en el que se movilizaba, por lo que al detectarlo en el área intentaron detenerlo, momento en el que el sospechoso trató de esquivar el control policial.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, mientras especialistas realizaron el procedimiento correspondiente para el manejo seguro del artefacto explosivo localizado en el vehículo.