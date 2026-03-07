Hansi Flick: "Ha sido perfecto. Portería a cero y hemos ganado"

-

Tras la victoria del Barcelona frente al Athletic Club en San Mamés, el técnico Hansi Flick expresó su satisfacción por el resultado conseguido en uno de los estadios más exigentes del fútbol español. El entrenador alemán destacó la dificultad de lograr un triunfo en Bilbao y valoró especialmente el esfuerzo de su equipo.

"El Athletic es un gran equipo con grandes aficionados. Es impresionante ganar aquí con portería a cero, tiene un gran equipo. Ha sido perfecto. Portería a cero y hemos ganado", señaló el entrenador.

Flick también quiso destacar el impacto que tuvo Pedri tras su entrada al terreno de juego, señalándolo como uno de los factores determinantes para el desarrollo del partido. "Es un jugador que cambia los partidos. Y hoy cambió el partido. Te hace tener más control, y eso para nosotros es muy bueno", explicó.

El único gol del encuentro llegó gracias a Lamine Yamal, cuya capacidad para decidir partidos volvió a quedar patente, incluso sin haber firmado su actuación más brillante. Flick reconoció su importancia dentro del equipo.

"No ha hecho su mejor partido, pero ya vieron lo importante que es", comentó. "Entrena mucho esas situaciones, es bueno tenerle a este nivel. Decide los partidos con una sola acción".

El entrenador también valoró positivamente que el equipo mantuviera la portería a cero, algo que, según él, refuerza la idea de juego que quiere implantar en el equipo.

"La portería a cero da confianza a nuestra filosofía. Cuando nos marcan goles, la gente habla de la línea alta. Siempre se habla de los defensas, pero defendemos todos", afirmó. "Si no presionamos arriba, nos marcan goles. Da igual dónde pongamos la línea. Es nuestra filosofía, es importante", cerró.