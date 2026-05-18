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Cámara capta asalto a mano armada en la zona 11

  • Por Geber Osorio
18 de mayo de 2026, 13:06
Ciudad de Guatemala
La víctima solicitó ayuda, pero los asaltantes lograron su cometido. (Foto: Redes sociales)

La víctima solicitó ayuda, pero los asaltantes lograron su cometido. (Foto: Redes sociales)

Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego para intimidar a la víctima.

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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una mujer sufre un asalto a mano armada en la 10a. calle “A“ de la colonia Roosevelt, en la zona 11 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa que la víctima camina con una mochila puesta, pero dos personas que se conducen en un vehículo de dos ruedas se le acercan y le exigen sus pertenencias.

A pesar de que la víctima grita por ayuda, los asaltantes logran su cometido y huyen del lugar con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

Vecinos del sector también han compartido otras imágenes en las que se observan los delincuentes, mira aquí:

Los asaltantes transitan en un vehículo de dos ruedas. (Foto: Redes sociales)
Los asaltantes transitan en un vehículo de dos ruedas. (Foto: Redes sociales)

Uno de los delincuentes se encontraba armado. (Foto: Redes sociales)
Uno de los delincuentes se encontraba armado. (Foto: Redes sociales)

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