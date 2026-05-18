Usac prepara el relevo de sus representantes ante la Junta Monetaria

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El relevo que debe llevar a cabo la Universidad de San Carlos en la Junta Monetaria debe llevarse a cabo antes del 16 de junio próximo.

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El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ya prepara el proceso de relevo de los miembros titular y suplente que los representará ante la Junta Monetaria (JM).

Por ley, la Usac debe llevar a cabo la elección de sus representantes ya que el próximo 16 de junio de 2026 vence el período de los actuales representantes designados por el CSU ante la JM.

El proceso se desarrollará según lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, normativa que otorga al CSU la facultad de designar a un miembro titular y un suplente ante la JM.

La Junta Monetaria es un órgano técnico y toma decisiones económicas y financieras. (Foto: Archivo / Soy502)

Los profesionales interesados en participar ya enviaron su hoja de vida y deben cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Entre dichos requisitos está "ser personas de reconocida honorabilidad y no encontrarse comprendidos dentro de los impedimentos legales contemplados en la normativa vigente".

La elección deberá concretarse dentro de los 30 días calendario previos al vencimiento del período actual, en cumplimiento de lo establecido en la legislación que regula la integración de la Junta Monetaria.

La convocatoria fue suscrita por el secretario general de la Usac, Luis Fernando Cordón Lucero, y se deriva del punto tercero, inciso 3.1, del Acta No. 11-2026 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el CSU el pasado 30 de abril.

La Junta Monetaria es uno de los principales órganos técnicos del país y tiene a su cargo decisiones relacionadas con la estabilidad económica y financiera de Guatemala, incluyendo la política monetaria y la supervisión general del sistema financiero.