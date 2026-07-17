Fuertes imágenes: Cámara capta ataque armado que deja un fallecido (video)

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La víctima fue asesinada a tiros mientras se encontraba en el interior de una vivienda.

Un hombre, quien aún no ha sido identificado, fue asesinado a balazos cuando ingresaba a la vivienda que alquilaba en el barrio La Joyita, en Monjas, Jalapa.

El crimen quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en el mismo inmueble, cuyas imágenes ya son analizadas por las autoridades.

En el video se observa la calle de terracería mientras la víctima se encuentra dentro de la vivienda. Segundos después, un vehículo tipo sedán, de modelo antiguo, se detiene frente al inmueble y de él descienden dos hombres armados que comienzan a disparar en su contra.

La víctima alcanza a cerrar la puerta, pero uno de los criminales dispara contra la chapa, abre la puerta, entra y logra su cometido.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo fue localizado en la sala de la casa.

Mira aquí el video:

Balacera quedó grabada y dejó como saldo un hombre fallecido, en un hecho ocurrido ayer en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa. pic.twitter.com/O26YXgcF6V — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 17, 2026

Indagan

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público procesaron la escena y recopilaron evidencias para avanzar con la investigación. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde permanece sin identificar.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.