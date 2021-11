Captan a Camila Cabello llorando durante una salida con Shawn Mendes

El romance entre Shawn Mendes y Camila Cabello llegó a su fin, tras casi dos años de relación.

Tras el anuncio de la ruptura entre Shawn Mendes y Camila Cabello, medios estadounidenses publicaron fotografías de la cantante llorando durante una salida con su entonces novio en Nueva York, en el mes de septiembre.

En las fotografías, la artista cubana estadounidense aparece llorando mientras Mendes la consuela besándola un par de veces mientras desayunan en el restaurante “Jack’s Wife Freda” en el área del Soho de Manhattan el domingo 3 de septiembre, según informa Infobae.

Luego, de acuerdo a la secuencia fotográfica, la pareja abandonaba el lugar de la mano. Más tarde, asistirían a los MTV VMA 2021 en Brooklyn.

Camila Cabello y Shawn Mendes en Nueva York. (Foto: The Grosby Group)

El inicio de su relación

En 2019 hicieron pública su relación. Juntos grabaron el tema "Señorita", lanzado en junio de ese mismo año, poco antes de revelar que eran pareja.

Con este tema también aparecieron juntos en el video musical y en entregas de premios como los American Music Awards.

El mes pasado, se estrenó un concierto acústico de Tiny Desk con Camila en el que interpretó este tema, pero señalando que lo cantaría con "menos uno", aunque en ese momento no se sabía que la relación estaría por terminar.





La historia del canadiense de 23 años y la cubana estadounidense de 24, se remonta a años atrás, pues incluso colaboraron musicalmente antes de ser pareja en el sencillo "I know what you did last summer", lanzado en 2015.

Esa canción fue la primera en la que Camila colaboró con alguien sin saber que Shawn se convertiría en su pareja.

*Con información de infobae.