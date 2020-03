Las muertes en Italia por la enfermedad del coronavirus no se detienen y han causado el colapso del cementerio del centro de la ciudad, en Bérgamo, una de las provincias más afectadas dentro de Lombardia, donde se registran 55 muertes diarias por esta pandemia.

A través de fotografías, tomadas por medios internacionales que reseñaron este acontecimiento, se puede apreciar una larga fila de camiones militares que transportan decenas de féretros con cadáveres, víctimas del coronavirus, para ser incinerados en otros lugares.

MIRA:

Comunidad de salvadoreños en Italia nos comparte:

Estos camiones del ejército, no están patrullando la ciudad, están llevando los ataúdes de los muertos de Bergamo a otras ciudades, para cremarlos porque son demasiados y no alcanzan...

No me imagino el dolor de sus familiares pic.twitter.com/LH7zUYYZ81 — Mirna (@LaFiscalSV) March 19, 2020

Muertos

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 9 mil 20 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre en China.

China contabiliza 3 mil 245 muertes y el país que le sigue con cifras alarmantes es Italia con 2 mil 978 muertos y 35 mil 713 casos.

Lo de Italia es durísimo. Todos esos camiones militares, fotografiados ayer a la noche, llevan ataúdes que no pueden ser cremados en Bérgamo por el colapso de fallecidos. Van a otros lugares a hacerlo. America Latina tiene que evitar ahora estas posibles postales del horror. pic.twitter.com/wMKJxSu4uY — Juan Manuel Karg (@jmkarg) March 19, 2020

Los ataúdes, colocados en una treintena de camiones del Ejército pasaron por la ciudad en su recorrido desde el cementerio local hacia la autopista, con destino a una docena de municipios en Italia.

Esta noche, Bergamo, Italia.

Fila de camiones de ejército, esperando para trasladar los cuerpos sin vida de las víctimas de este maldito virus. El dolor es inmenso. Los familiares y amigos no pudieron aproximar al enfermo y ahora menos al cadáver. Y van directo al crematorio. pic.twitter.com/zoc1NGDVXD — Patricia (@Patrizia_pato) March 19, 2020

Según el diario local L’Eco di Bergamo, los vehículos militares sacaron cerca de sesenta féretros para incinerar los restos en instalaciones de varios municipios que se han ofrecido a ello.