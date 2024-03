Cantante guatemalteco fue atropellado y su reacción sorprendió (video)

-

El cantante guatemalteco compartió su experiencia tras ser atropellado; su reacción generó diversas reacciones entre usuarios.

En las últimas horas, el cantante guatemalteco conocido como "Mannée" reveló que fue atropellado cuando iba caminando en un parqueo. A través de un video en su cuenta de TikTok, brindó detalles respecto al incidente.

"Qué onda muchá, hoy me atropellaron caminando... Un chavito, y pues no me botó pero me puse muy bravo. Le grité que viera bien su camino, que pudo haber sido un niño ya que fue en un parqueo", inició.

El joven contó que el momento se volvió tenso hasta que el responsable de haberlo atropellado le ofreció dinero. Su reacción ante esto ha recibido decenas de reacciones de internautas.

El guatemalteco sorprendió con su reacción. (Foto: captura de video)

¿Qué hizo Manné?

Según contó el artista, decidió no recibirle el dinero pues reflexionó en que se trató de un accidente. Además, dijo que vio muy asustado al joven.

"El chavito estaba asustado, me imagino que por la diferencia de edad y obviamente porque atropelló a alguien (...) Decidí darle la mano y decirle 'la próxima vez maneja bien, mira a dónde vas' y no tomé la plata", reveló.

Manné aclaró que aunque muchas personas quizá habrían hecho lo contrario, para él fue diferente ya que no se trató de una acción intencionada. "Hubiera sido diferente si esta persona, este chavito lo hubiera hecho con querer. Todos cometemos errores, gracias a Dios salí ileso", puntualizó.

Entre los comentarios de internautas, varios de ellos coinciden con que el cantante actuó bien. "Creo que le diste una mejor lección", "Tú tienes un gran corazón y eso demuestra empatía", "Qué sabio sos, te felicito", "Qué bueno que estás bien, bro", se lee.

Mira el video: