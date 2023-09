Cantante guatemalteca viajaba con su hermano cuando sufrió la emboscada

-

Confirman que cantante guatemalteca viajaba junto con su hermano al momento de ser emboscados.

Los Bomberos Voluntarios revelaron a Soy502 detalles sobre la emboscada registrada la noche del martes 5 de septiembre en un sector de Totonicapán, donde murió un hombre identificado como Obed Antonio Ajpacajá Vásquez, de 20 años.

Según explicaron los bomberos, al llegar al lugar donde se registró el ataque armado, fue localizada una mujer, quien resultó ilesa e informó que su hermano había recibido los impactos de bala. De inmediato, la joven identificó a la víctima.

En cuanto a la sobreviviente los bomberos explicaron que ella se identificó como Wendy Vásquez, una reconocida cantante guatemalteca de música cristiana.

Los bomberos añadieron que la víctima mortal falleció debido a la gravedad de las heridas, ya que presentaba diversos impactos en el cuerpo.

(Foto: Cortesía/Bomberos Voluntarios)

Repudian emboscada

Mientras que en redes sociales, usuarios han repudiado el crimen contra Obed, y han enviado condolencias a la cantante Wendy Vásquez, la hermana del joven fallecido.

En una publicación en redes sociales, la pareja sentimental de Obed Antonio Ajpacajá Vásquez, le dedicó unas emotivas palabras para despedirse de él.

En su publicación de redes sociales, la novia del joven de 20 años repudió el violento suceso, y escribió muy conmocionada textos para "Tony", como le decía con cariño.

"Mi Tony, no merecías eso mi niño, te llevo en mi corazón, en mi mente, gracias por cuidarme, por darme tu cariño y amor. Teníamos tanto por vivir, es difícil saber que ya no te veré, con quién saldré a molestar, con quién me sentaré a escuchar planes y proyectos (...) Fue la voluntad de Dios, mi vida, vuela alto, mi ángel. Tal vez tu cuerpo ya no esté pero nuestros recuerdos siempre estarán, gracias por estos 4 años, gracias por ser mi amor incondicional (...) Sé que desde el cielo me cuidas, descansa mi niño, mi bebé, te llevas mi corazón contigo", escribió la novia del hermano de la cantante Wendy Vásquez.

En la desgarradora despedida, la novia de Vásquez colocó una fotografía junto con su ser amado, donde ambos disfrutaron de una cena, también de una conversación que sostuvo con él en redes sociales.