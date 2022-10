¡Se demaya! Cantante y youtuber Kenia Os sufre fuerte accidente

¡Al hospital! Cantante y youtuber Kenia Os sufre fuerte accidente tras desmayarse

La cantante y creadora de contenido, Kenia Os, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram, luego de compartir en sus historias que tuvo una lesión.

La mexicana escribió que iba camino al hospital, debido a que sufrió un desmayo que la hizo caer al suelo, causándole una notoria herida en la barbilla.

Kenia Os se golpeó el rostro, tras desmayarse y caer al suelo. (Foto: captura pantalla)

"Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", escribió la influencer.

Aunque se desconocían más detalles de lo ocurrido, Kenia actualizó recientemente el estado de su salud, a través de su perfil de Twitter.

Fue examinada

En un tuit, compartió una segunda fotografía explicando que se ha sometido a exámenes de sangre y corazón.

"Me abrí mi labio, al parecer. Y también me rompí una carilla. Me están haciendo estudios de corazón y sangre. Gracias por todas sus bonitas vibras", expresó.

La cantante estrenó su nuevo sencillo "Mía mía", momentos antes del incidente.

Actualmente, Kenia Os es una de las creadoras de contenido más populares de México, contando con más de siete millones de suscriptores en YouTube.

— NINI (@keniaos) September 30, 2022