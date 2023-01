¿Problemas en el camerino del Real Madrid? Captan enfado de Ancelotti con Rodrygo

Rodrygo y Carlo Ancelotti fueron captados discutiendo en la banca.

Mientras el Villarreal y Real Madrid se jugaban el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cerámica. Los locales se habían adelantado en el primer tiempo con goles Capoue y Chukwueze.

Para la segunda mitad, Vinicius vio puerta al 57, pero lo que también han captado las cámaras ha sido el enfado de Rodrygo con Ancelotti tras ser sustituido tres minutos antes.

El equipo de Quique Setién supo aprovechar la gris imagen del Real Madrid en la primera mitad, pero para la última parte los goles de Vinicius al 57, Éder Militão al 69 y Dani Ceballos al 86 dieron la vuelta al partido.

No obstante, una de las imágenes del partido ha ocurrido tres minutos antes de que Vinicius marcara el primer gol del conjunto blanco. Rodrygo fue sustituido por Ancelotti y la decisión no agradó al futbolista brasileño.

Las imágenes revelan una recriminación del entrenador hacia su jugador por un gesto que este tuvo al ser enviado al banquillo.