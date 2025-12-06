Captan a Jason Momoa en el Mercado Central de la ciudad de Guatemala

Jason Momoa fue captado mientras apreciaba la artesanía guatemalteca en pleno Mercado Central de la CIudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Jason Momoa asiste junto a Adria a "Residencia" de Ricardo Arjona
A través de las redes sociales se aprecia el momento en el que el famoso es visto entre los colores de los textiles nacionales.
Los usuarios de Tik Tok Noemi Laines y Edgar Cruz y Vanessa publicaron un video del recorrido del actor de Hollywood en el lugar.
Jason iba acompañado de Adria e iban seleccionando los productos que más llamaban su atención.
Momoa asistió a la residencia de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias junto a su novia, Adria Arjona.
Las imágenes se viralizaron de inmediato. En otro video el estadounidense fue visto por los fans en la 6ta. avenida A, de la zona 1, todo indica que hicieron un pequeño recorrido por el lugar.
MIRA: