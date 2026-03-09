Capturan a hombre que robaba dinero en una iglesia de la zona 1

-

El sospechoso utilizaba un alambre con pegamento para retirar los billetes de las alcancías del templo.

TE PUEDE INTERESAR: Surgen imágenes posteriores del accidente en ruta al Atlántico (videos)

Fernando "N", de 29 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido mientras sustraía dinero de las alcancías de un templo religioso en la zona 1 capitalina.

El sospechoso utilizaba un alambre con pegamento para extraer billetes. (Foto: PNC)

La detención se realizó en la 13 avenida y 5a. calle, donde agentes de la PNC lo interceptaron cuando presuntamente utilizaba un pedazo de alambre con pegamento para extraer billetes de las alcancías del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.

Un hombre de 29 años, fue capturado por robar alcancías en un templo. (Foto: PNC)

Al momento de la captura, los agentes le incautaron Q588 en efectivo, dinero que presuntamente había obtenido del interior de las alcancías del templo.

El detenido fue puesto a disposición de los tribunales para solventar su situación ante la justicia.