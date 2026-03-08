Capturan a sacerdote por malversación de fondos y lavado de dinero en San Diego

-

El sacerdote fue arrestado en el aeropuerto de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos.

El sacerdote Emmanuel Shaleta fue arrestado el jueves 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos. Las autoridades lo señalan de presunta malversación de fondos y lavado de dinero.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de San Diego, el religioso enfrenta varios cargos relacionados con delitos financieros. Tras su captura fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, donde permanece detenido bajo una fianza de 125 mil dólares.

El caso tomó relevancia a finales de enero, cuando se dio a conocer que el Vaticano mantenía una investigación en su contra por posibles irregularidades financieras. Paralelamente, también se indagaba sobre un historial de visitas a un club de striptease ubicado en la ciudad de Tijuana, México.

Según el medio católico The Pillar, Shaleta era investigado desde julio de 2025 bajo la supervisión del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez; dónde un investigador privado, exagente del FBI, siguió sus movimientos desde San Diego hasta Tijuana.

La investigación refirió que el sacerdote solía dejar su vehículo en el estacionamiento del Hong Kong Club y acudir al establecimiento varias veces por semana. Posteriormente, tras ser cuestionado sobre estas visitas, habría reducido la frecuencia a algunas veces al mes.

Además de las acusaciones relacionadas con su conducta personal, las autoridades también investigan un posible fraude financiero que podría superar el millón de dólares.

