"Será una gran noche": Carin León habla de Guatemala previo a concierto en el país

-

Carin León está preparado para regresar al escenario nacional con su gira "Cura Local"; esto expresó acerca de su música y de Guatemala.

El famoso conversó con Soy502 acerca de su próximo encuentro con los fans y expresó su emoción, además de contar acerca de su estilo musical.

¿Cómo describirías el ritmo de Sonora?

En Sonora hay una cultura única, buscamos ser originales, no parecernos absolutamente a nadie. Estamos muy influenciados por música de muchos tipos, pues es una tierra muy diversa culturalmente hablando. Llegó muchísima música de Estados Unidos, al mismo tiempo que migró mucha gente de Cuba y se asentó en Hermosillo, aparte de la ciudad de donde soy, hay mucha influencia de otros sonidos y otras partes de América, sobre todo hay una comunidad musical muy rica, llena de grandes instrumentistas, grandes músicos, grandes cantantes, grandes compositores, creo que por eso es tanta la riqueza cultural y la diversidad. El proyecto de Carin León es llevar a Sonora en alto y hablar de Sonora es hablar de diversidad, hablar de versatilidad, donde ningún género está peleado. Si tú vas a una reunión familiar a una carne asada, convives con alguien de sombrero y con otro que escucha rock, con otro que le gusta la salsa y todos terminamos de cierto modo en todos los géneros musicales, es una vida muy rica y nuestro proyecto lo representa muy bien.

¿En la casa de Carin qué otro estilo musical se escucha?

Absolutamente todos. No hay música mala, no hay género malo, simplemente hasta a la música mala se le aprende algo. Hay que tener los oídos bien abiertos y disfrutar, no dar por hecho que ya todo está escrito, que todo está cantado, no cerrarse a algo nuevo y no verlo como algo malo, como algo desconocido. Muchas veces, cuando somos nuevos, se nos critica por no ser entendidos.

El tour Cura Local tiene mezcla de artistas que colaboraron. Cuenta un poco de ese trabajo, ¿tendremos a alguno de los artistas en el país?

Me gusta llevar la bandera de mi ciudad y ponerla en todas partes, como cuando llevamos a alguien que no es de nuestra ciudad y queremos enseñarle qué se come, dónde se come más rico, eso me pasa con mi música. Quiero mostrar siempre a los talentos de mi ciudad, nuestro show viene con temas del disco 'Cura Local' y lo que hemos venido haciendo en nuestra carrera desde el primer disco. Desde este último 'Colmillo de Leche' con los últimos lanzamientos hay muchas sorpresas que le dan una diversidad muy curiosa y sobre todo muy interesante, un show muy dinámico".

¿Cuál es la canción que más ha significado en tu carrera y por qué?

Creo que todas tienen su lugar en el corazón, todas han abarcado cosas distintas. Creo que 'Me la aventé', por ser la primera canción, tiene un mérito bastante grande, pasando por 'Tú' que fue como romper un cliché en el machismo de la música regional mexicana, darle ese sentido y esa vibra, otra cara de la moneda a una canción totalmente popular; también 'No es por acá', que fue cuando empecé en medio de nuestro regional mexicano y otros tipos de música, tocarla un poquito con el blues, conectarlo de cierta manera con el folklor americano. Le tengo un cariño impresionante a 'Primera cita', que para nosotros fue como una válvula que teníamos ahí. Me gusta mucho el soul, toda esta música con influencias de Nueva Orleans, de mediados del siglo XX, de los 40, esta música siempre he tenido un feeling con el que conecto mucho y "Primera cita" se hizo volviendo hacia atrás, pasado por nuestro regional mexicano, contra toda estadística no pensamos que fuera el hit. En 2023 esto podría pasar por un soul de los años 60, se me hace interesante y estoy orgulloso de esta canción".

Y la boda del Huitlacoche:

Nos fue súper bien con esa canción. Es un poco el folklor del norte de nuestro país y se toca en las fiestas. Creo que la canción conectó por la naturalidad que tiene, sorprende más la música que no nos encasilla en un solo estilo.

¿Qué puedes decir acerca de la audiencia guatemalteca?

El año pasado estuvimos por Guatemala con Ana Bárbara y la gente estuvo muy prendida, estamos bien ansiosos de volver después del show pasado. Nos fue super bien y regresamos con una carga de canciones nuevas, con disco nuevo, con esta energía del nuevo show. Siento que los guatemaltecos se van a quedar con un buen sabor de boca, muy emocionados y, con una gran responsabilidad, sabemos que van a pasar una gran noche.

¿Qué mensaje dejas a los guatemaltecos?

Un agradecimiento por estar siempre pendientes de nuestra música, por acompañarnos de todas partes del país, por hacer de nuestra música algo importante en sus vidas y seguir; con nuestro trabajo seguiremos mandándoles más amor y más música.

El show:

Carin León presentará su "Tour Cura Local" el 27 de octubre en Explanada Cayalá, Ciudad de Guatemala, a partir de las 7 de la noche. Los boletos están a la venta en Publiticket. Ingresa aquí.

Precios:

Mesa VIP Q540

Mesa Oro Q646

Mesa Platinum Q1,100

Mesa Diamante Q1,460

Foto: Instagram