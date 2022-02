Carl Nunes, el DJ guatemalteco que fue incluido en Tomorrowland 2022

El DJ guatemalteco, Carl Nunes, figurará en el imponente escenario del Tomorrowland 2022, el cual se llevará a cabo en Bélgica.

A través de una publicación en sus redes sociales, el DJ guatemalteco Carl Nunes, anunció su participación en el festival de música Tomorrowland 2022.

Tal y como lo deja ver la imagen del listado oficial de artistas que se presentarán en el imponente escenario, el nombre del nacional figura junto con el de otros músicos de gran talla mundial como: Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Diesel, Fisher, Kungs, Maceo Plex, SHOUSE, Tale Of Us, entre otros.

Nunes por su parte, manifestó sentirse muy emocionado y resaltó que es una dedicación especial para Guatemala.

"Esto se lo dedico a Guatemala y sus artistas. Ser Guatemalteco es un privilegio no un limitante, valorémonos y respetémonos. Que el presente este en nuestras manos y el amor nos guíe al futuro", escribió el DJ guatemalteco.

¿Dónde será el Tomorrowland?

Esta edición de Tomorrowland tiene como tema "El reflejo del amor". El evento mundial más esperado de todos será acogido en Boom, Bélgica.

Será celebrado durante un doble fin de semana del 22 al 24 de julio y del 29 al 31 de julio de 2022. Los boletos y otros paquetes estarán disponibles en el sitio oficial www.tomorrowland.com.